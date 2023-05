Εκλογές 2023 – Αρθρο της Αθηνάς Κακούρη: Τα συν και τα πλην

Με τη μακρά μου πείρα ως αναλυτού εκλογικών αποτελεσμάτων και τη μεγάλη μου φήμη, ευρίσκω: Ενα Πλην: Η Ν.Δ. φαίνεται να αγγίζει το 39% και να εξασφαλίζει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Πέφτω από τα σύννεφα. Ποτέ μου δεν είχα πιστέψει τις διάφορες «πετσωμένες». Περίμενα ένα ωραίο ολονύκτιο θρίλερ, και έτσι τώρα, αισθάνομαι σαν εκείνον που μπαίνοντας στον κινηματογράφο να δει συναρπαστικό αστυνομικό, παραμέλησε να δώσει το φιλοδώρημα στην ταξιθέτρια κι εκείνη, δείχνοντάς του το κάθισμα του ψιθύρισε, «η καμαριέρα τον σκότωσε!». Αχ!

Ευτυχώς έχουμε πολλά συν:

1ο συν – Ο Σύριζα φαίνεται να παθαίνει καθίζηση, παραμένει όμως δεύτερο κόμμα και έτσι, ως αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί άνετα να συνεχίσει τις δυναμικές του επεμβάσεις, με λόγια εντός Κοινοβουλίου και με τα μάρμαρα των πεζοδρομίων εκτός, υπέρ της καταργήσεως του καταραμένου Φράχτη, της εισόδου «αβέρτα» στα πανεπιστήμια (με τη συνακόλουθη ίδρυση ειδικών Πανεπιστημιακών Σχολών και Νοσοκομείων, που θα στελεχώνονται και θα περιθάλπουν αποκλειστικά τους αβέρτα εισερχομένους) καθώς και με νέες ασκήσεις στο Go Back They (το όνομα του They θα προστεθεί προσεχώς – γένος μην περιμένετε, διότι παρ’ ημίν έχει προ πολλού καταργηθεί). Αλλαγή και πάλι αλλαγή!

2ο συν – Το Πασόκ πάει προς το 12% και η θεαματική βουτιά προς τη θάλασσα του Σύριζα που ίσως σχεδίαζε ο αρχηγός του Πασόκ, ξαφνικά φαντάζει αυτοκτονική γιατί η στάθμη του Σύριζα πέφτει θεαματικά και ο κίνδυνος να βρει πάτο η κεφαλή του κ. Ανδρουλάκη, αγγίζει τη βεβαιότητα. Επονται ανασχεδιασμοί, ζυμώσεις και μεταστροφές, πράγμα πάντα υγιεινό για κάθε οργανισμό.

3ο συν – Ελληνική Λύση: Μοιάζει να κατακτά άνετα και να ξεπερνά το 3%. Η παρουσία του κόμματος αυτού στη Βουλή εξασφαλίζει στη χώρα μας τη Σκέπη των Ουρανίων Δυνάμεων και επομένως απεριόριστη ελευθερία διπλωματικών ελιγμών μας ανάμεσα στη Ρωσία και στην Κίνα.

4ο συν: Μεγάλες ελπίδες ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα πιάσει το 3% και θα μπει στη Βουλή. Οι συνεδριάσεις έτσι θα χάσουν τη μονοτονία και πλήξη τους.

5ο συν: Μεγάλες ελπίδες ότι η ΝΙΚΗ θα μπει στη Βουλή. Εχουμε όλοι μεγάλη περιέργεια να δούμε ένα νέο κόμμα.

6ο συν: Μεγάλες ελπίδες ότι το ΜέΡΑ25 θα μπει στη Βουλή, οπότε ο νέος υπουργός Οικονομικών πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ότι οι οπαδοί του δηλώνουν με την ψήφο τους ότι από αύριο επιθυμούν να τους καταβάλλονται οι μισθοί τους σε «Δήμητρες».

Η κ. Αθηνά Κακούρη είναι συγγραφέας.