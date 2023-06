Εκλογικά: Το κογιότ, ο μπιπ μπιπ και η Κρήτη

ΤΟ ΘΕΜΑ

Αύριο στις 21.00 το φιλοθεάμον τηλεοπτικό κοινό θα έχει τη φοβερή ευκαιρία να παρακολουθήσει το ντιμπέιτ των πέντε πολιτικών αρχηγών των κομμάτων που κατόρθωσαν να αποκτήσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος θα απαντήσουν σε ερωτήσεις έξι δημοσιογράφων από τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας σε συντονισμό του παρουσιαστή του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ Γιώργου Κουβαρά. Τον σκοπό του ντιμπέιτ (δηλαδή την παρακολούθησή του από το κοινό) βοηθάει σίγουρα και ο άστατος καιρός που, Ιούνιο μήνα, μπορεί να κρατήσει κάποιους μέσα στο σπίτι.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου ως γευσιγνώστης πατρινών γεύσεων και τα «συγκριτικά πλεονεκτήματα». Κάθε πρωθυπουργός είχε το «μάντρα» του. Ο Κώστας Σημίτης είχε τον (μακαρίτη) εκσυγχρονισμό της χώρας, ο Κώστας Καραμανλής τη «θωρακισμένη» οικονομία και τη μεσαία τάξη κ.λπ. Με τα «συγκριτικά πλεονεκτήματα» ο Γιώργος Παπανδρέου έχει τέτοιο θέμα που ακόμη και δεκαπέντε χρόνια μετά τα θυμάται σε κάθε ευκαιρία. Ετσι, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος μέσω των λογαριασμών του στα κοινωνικά δίκτυα, περιδιαβαίνοντας χθες τη ρομαντική μαρίνα της Πάτρας (εκεί όπου παραμονεύουν πρόσφυγες και μετανάστες για να μπουκάρουν στο πρώτο πλοίο για Ιταλία;) συνάντησε το συνεργείο της ισραηλινής ταξιδιωτικής εκπομπής «The Best in the World» και του ζητήθηκε να συμμετάσχει «σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό μαγειρικής ως κριτής, μαζί με δύο νέα παιδιά από την Πάτρα, την Καλομοίρα και τον Δημήτρη». Και συνεχίζει ο κ. Παπανδρέου: «Μου δόθηκε μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσω την πόλη μας και ολόκληρο τον νομό, ως τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι αυτή του Ισραήλ». Και φυσικά, ο κ. Παπανδρέου δεν παραλείπει να μας υπενθυμίσει ότι: «Η Αχαΐα, όπως κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχει τεράστιες δυνατότητες, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτές και να επενδύσουμε στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα». Αν έχεις συγκριτικά πλεονεκτήματα…

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Ανάμεσα στον εκπρόσωπο Τύπου της Ν.Δ. Ακη Σκέρτσο και στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου. Το άρχισε το πρωί η κ. Τσαπανίδου λέγοντας ότι η Ν.Δ. υπόσχεται ψευδώς 50.000 καθαρές νέες προσλήψεις για το Δημόσιο. «Η αλήθεια όμως είναι πως σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προγραμματίζει μόνο 12.900 προσλήψεις μέχρι το 2025. Οι υπόλοιπες 37.100 θέσεις; Αέρας! 37.100 ψεύτικες υποσχέσεις προς άγραν ψήφων», ανέφερε ενδεικτικά. Η απάντηση του κ. Σκέρτσου ήλθε το απόγευμα. Ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «παιδαριώδη λάθη», σημειώνοντας ότι «το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Σταθερότητας 2023-2026 δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων διότι ακολουθεί τον δημοσιονομικά ουδέτερο κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε μία αποχώρηση». Και πρόσθεσε ότι μέχρι και το 2026 θα γίνουν 49.825 αποχωρήσεις. «Εξ ου και οι 50.000 προσλήψεις που θα γίνουν στον δημόσιο τομέα εντός της επόμενης τετραετίας», εξήγησε ο κ. Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πέρα από αυτές «θα υπάρχει καθαρή αύξηση υγειονομικών κατά 10.000 προσλήψεις».

Ο ΤΟΠΟΣ

Η Κρήτη, το κογιότ και ο μπιπ μπιπ (επιστημονική ονομασία γεωκόκκυγας ή αγγλιστί o γνωστός Roadrunner). Την Κρήτη την αφήνετε στη θέση της (άλλωστε δεν είναι νησί, ήταν θεριό που κείτουνταν στη θάλασσα) και στη θέση του κογιότ και του γεωκόκκυγα βάζετε –ανάλογα με την προτίμησή σας– τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνήθως το κογιότ κυνηγάει ατέρμονα το μπιπ μπιπ (συγγνώμη, τον γεωκόκκυγα) και κάποια στιγμή τρακάρει σε κάποιο τοίχο, πέφτει από κάποιο γκρεμό αποτυγχάνοντας στον στόχο, δηλαδή να φάει το συμπαθές πτηνό (που πάντως δεν πετάει, τα φτερά του είναι διακοσμητικά). Σας περιέγραφα χθες ότι οι δύο κυνηγήθηκαν το προηγούμενο διήμερο στα κρητικά λαγκάδια και στα άπαρτα βουνά αλλά οι ματιές τους δεν διασταυρώθηκαν. Μέχρι τις 25 Ιουνίου μπορεί να το ξαναδούμε το έργο; Δεν ξέρω… Μπιπ μπιπ.

Η ΑΤΑΚΑ

«Ο κ. Φίλης δήλωσε σαφώς ότι οι βουλευτές αυτοί μπορούν να ισχυρίζονται ότι η μειονότητα δεν είναι μουσουλμανική, αλλά τουρκική. Ο κ. Θεοχαρόπουλος, με τον οποίο ήμασταν μαζί στην ίδια εκπομπή που έκανε τις δηλώσεις ο κ. Φίλης, επέμενε ότι ο κ. Φίλης δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Ιδού το βίντεο που το αποδεικνύει! Του είπα να ζητήσει συγγνώμη αν αποδεικνυόταν η αναλήθεια των ισχυρισμών του. Θα το κάνει άραγε;». Αυτό διερωτάται ο Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του στο TikTok (αλίμονο) και η στήλη το καταγράφει. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο ο κ. Χατζηδάκης προσπαθεί να πείσει τον κ. Θεοχαρόπουλο.

