Τετ α τετ Μητσοτάκη – Ομπάμα στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα είχε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «πραγματική ευχαρίστηση» τη συζήτηση μαζί με τον Μπαράκ Ομπάμα.

«Οι κοινές μας αξίες, οι οποίες βρίσκουν ίσως μεγαλύτερη απήχηση εδώ, στη γενέτειρα της δημοκρατίας, ήταν το κοινό νήμα της συζήτησής μας για τις πολύ πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και η νεολαία μας. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω ξανά σύντομα», τόνισε.

A true pleasure to speak with @barackobama in Athens. Our shared values, resonating perhaps a bit more here, the birthplace of democracy, were the common thread in our discussion on the very real challenges our societies and youth face. I look forward to welcoming him again soon. pic.twitter.com/5ZWpL8Sl2R

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) June 22, 2023