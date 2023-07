Bloomberg: Οι μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη που κλείνουν το κεφάλαιο της κρίσης

Επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην αρχή της δεύτερης θητείας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς προσπαθεί να αξιοποιήσει την πλειοψηφία που εξασφάλισε για να αφήσει την ελληνική κρίση στο παρελθόν, γράφει το Bloomberg μετά τη συνέντευξή του με τον Ελληνα πρωθυπουργό.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο περιγράφει τη δέσμευση του Κυρ. Μητσοτάκη για την πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ από τα διμερή δάνεια διάσωσης που έλαβε η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες ως ένα σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές, στο πλαίσιο του σχεδίου του πρωθυπουργού για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους.

Το να μην είναι πια η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης που αξιολογείται με junk θα αποτελέσει μια συμβολική στιγμή για την Ελλάδα, 13 χρόνια αφότου τα πρώτα κύματα της κρίσης χρέους την είδαν να υποβαθμίζεται, σημειώνει το Bloomberg.

Ανάμεσα στους στόχους που έθεσε ο πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, ήταν να φέρει τα εισοδήματα των Ελλήνων σημαντικά πιο κοντά σε εκείνα των Ευρωπαίων, καθώς και να επιταχύνει τον ρυθμό μείωσης του χρέους ενισχύοντας, παράλληλα, τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αυξάνοντας τις εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ, από τα επίπεδα του 50%.

«Είναι μια δέσμευση προς τους επενδυτές», δήλωσε. «Δεν πρόκειται απλά για διαχείριση. Δεν παίζουμε απλά άμυνα. Εχει να κάνει πραγματικά με την αλλαγή της χώρας».

«Θέλω να συνεχίσω να κάνω την Ελλάδα έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η Moody’s και η Scope έχουν δηλώσει ότι η εκλογική νίκη του Μητσοτάκη είναι θετική για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Με την προσδοκία της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, οι επενδυτές έχουν ήδη στραφεί στα ελληνικά ομόλογα φέτος με αποτέλεσμα οι ελληνικοί τίτλοι να εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στον ανεπτυγμένο κόσμο, σημειώνει το Bloomberg. Αυτό έχει μειώσει το κόστος δανεισμού της Ελλάδας σε τέτοιο βαθμό ώστε η χώρα τώρα πληρώνει λιγότερα από την Ιταλία, η οποία έχει καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση.

«Τα ομόλογα διαπραγματεύονται ήδη σαν να είμαστε χώρα επενδυτικής βαθμίδας, αλλά χρειαζόμαστε και την επίσημη σφραγίδα έγκρισης από τους οίκους αξιολόγησης», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στα σχέδιά του για την οικονομία, δήλωσε ότι η είσοδος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο χρηματιστήριο θα γίνει στις αρχές του 2024. Οπως είπε, θα διατεθεί το 30% των μετοχών του αεροδρομίου, με τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας να είναι έτοιμος να αγοράσει το 10% αυτών των μετοχών.

