Φωτιά στη Ρόδο: Σύσκεψη υπό τον ΥΠΕΞ για βοήθεια στους ξένους του νησιού

Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την αντιμετώπιση των διεθνών πτυχών της κατάστασης που έχει προκύψει λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε προ ολίγου στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, όπου έδωσε οδηγίες στους Ακολούθους Υπηρεσίας για τον περαιτέρω χειρισμό της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, με εντολή του υπουργού, ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου ώστε να διευκολυνθεί η απομάκρυνση ξένων πολιτών λόγω των εν εξελίξει πυρκαγιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3681730.

Παράλληλα, βρετανική ομάδα ταχείας ανάπτυξης έχει αποσταλεί στη Ρόδο, κατόπιν αιτήματος της πρεσβείας της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, για την παροχή υποστήριξης στους Βρετανούς πολίτες του νησιού, αγαπημένο προορισμό των τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η βρετανική πρεσβεία, από το Σάββατο, όταν και γιγαντώθηκε η πυρκαγιά στο «σμαραγδένιο νησί», η διπλωματική αποστολή του Λονδίνου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τις αεροπορικές εταιρείες και τα πρακτορεία ταξιδίων για την παροχή βοήθειας στους Βρετανούς υπηκόους.

Since the #wildfires situation deteriorated yesterday @ukingreece has been working with the Greek authorities, airlines and tour operators to support UK nationals on #Rhodes. A rapid deployment team from @FCDOGovUK is on its way.

— Matthew Lodge (@FCDOMJLodge) July 23, 2023