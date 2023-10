Μητσοτάκης στο CNBC: H κρίση στις ΗΠΑ θα έχει επιπτώσεις για την Ουκρανία

«Ανησυχώ ότι η πολιτική κατάσταση αυτή την στιγμή στις ΗΠΑ είναι ασαφής. Περιμένω στο τέλος η κατάσταση να επιλυθεί», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει: «Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και περιμένω ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί. Αυτή η πολιτική κρίση θα επιλυθεί αργά ή γρήγορα».

Σχετικά με το αν είναι εφικτή η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στη Μολδαβία, εμφανίστηκε θετικός. «Ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Όπως ξέρετε, έχουμε μια αυστηρή διαδικασία όσον αφορά στη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι στην ατζέντα της ΕΕ. Η διαδικασία ορίζεται βάσει αξιολόγησης, η οποία καθορίζεται, ενώ αναμένουμε την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση τον Δεκέμβριο και φυσικά την ώρα που συζητάμε για την διεύρυνση, που τώρα γίνεται μια ρεαλιστική πιθανότητα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα βάλουμε σε τάξη “τα του οίκου μας”, δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι έχουμε μια Ε.Ε. έτοιμη να δεχθεί νέα μέλη που θα εξορθολογίζουν τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων και που θα διασφαλίζουν ότι διατηρούν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίζει όλες τις χώρες-μέλη».

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis expressed concern over the U.S. situation for aid to Ukraine pic.twitter.com/rkD6uaoXQG

— CNBC International (@CNBCi) October 5, 2023