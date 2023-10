Δένδιας: Επικοινωνία με τον υπ. Αμυνας του Ισραήλ – «Υψιστη προτεραιότητα η προστασία αμάχων»

Με τον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ ,επικοινώνησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εξέφρασε τη συμπαράσταση της Ελλάδας «στο Ισραήλ για τις επιθέσεις που δέχθηκε, ιδίως εναντίον αμάχων και παιδιών».

I communicated with the Minister of Defence of Israel @yoavgallant , to whom I conveyed our sympathy to Israel for the attacks against it, especially against civilians and children.

The protection of the civilians, wherever they may be, remains the highest priority for Greece.… pic.twitter.com/Zi61BSutE3

