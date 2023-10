ΣΥΡΙΖΑ: Το… ταγκό στα απόνερα της Πολιτικής Γραμματείας

Μπορεί η εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη να περιελάμβανε τη χαρμόσυνη είδηση του γάμου του ίδιου με τον σύντροφό του Τάιλερ ΜακΜπεθ, όμως το κλίμα στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. που ακολούθησε σίγουρα δεν πραγματοποιήθηκε σε χαρμόσυνο κλίμα, ιδιαίτερα για τα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης που εξέφρασαν σε υψηλούς τόνους τις διαφωνίες τους, τόσο σε σχέση με τον οδικό χάρτη μέχρι το Συνέδριο του κόμματος όσο και ευρύτερα με την πολιτική γραμμή και το ιδεολογικό στίγμα της νέας ηγεσίας.

Οπως έγραφε τις προηγούμενες μέρες η «Κ», τα στελέχη της «Ομπρέλας» ήταν αποφασισμένα να προσέλθουν με το… μαχαίρι στα δόντια στην πρώτη συνεδρίαση κομματικού οργάνου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κάτι το οποίο αποκρυσταλλώθηκε τόσο στο κείμενο των «9» πριν από την έναρξη της διαδικασίας όσο και στην ομιλία του άτυπου ηγέτη της εσωκομματικής τάσης, Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, αφού άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τη στάση πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου, δήλωσε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα ότι «δεν είναι αισιόδοξος για την ενότητα» του κόμματος η οποία, όπως είπε, «θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες».

Τόσο στελέχη της «Ομπρέλας», όσο και εκείνα που βρίσκονται πιο κοντά στην Εφη Αχτσιόγλου, δεν περιόρισαν την κριτική τους σε χρονοδιαγράμματα και διαδικαστικά ζητήματα, αλλά επεκτάθηκαν και σε ιδεολογικοπολιτικά.

Η ίδια η πρώην υπουργός Εργασίας, όπως έγραφε σήμερα η «Κ», στάθηκε εντόνως κριτικά στην ομιλία του κ. Κασσελάκη στον ΣΕΒ, τονίζοντας ότι η θέση ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο για την ευημερία και τη μείωση των ανισοτήτων είναι ανήκουστη.

Στο τέλος αυτής της ταραχώδους διαδικασίας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη για διενέργεια Συνεδρίου στις 23-25 Φεβρουαρίου έγινε μεν δεκτή (20 «υπέρ», 10 «κατά» και 8 λευκά), όμως το οριακό αυτό αποτέλεσμα αποτέλεσε και την επιβεβαίωση ότι τα σύννεφα όχι απλώς δεν αραιώνουν πάνω από την Κουμουνδούρου, αλλά πιθανώς η πορεία προς την πιο βαθιά «σύγκρουση» μεταξύ των «φυλών» του ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνει σταδιακά στην τελική της ευθεία.

«It takes two to tango»

Ηδη χθες το βράδυ, η Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και στενή συνεργάτιδα του Στέφανου Κασσελάκη ,δήλωνε στο Kontra, με αποδέκτες την εσωκομματική αντιπολίτευση, ότι «η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη μέρα δεν είναι ταγκό για δύο, όπως ειπώθηκε», αλλά ένας «χορός που απευθύνεται σε πολλούς», ενώ σήμερα στο OPEN έστειλε το μήνυμα για την ανάγκη να τελειώσουν οι κομματικές ελίτ και για την πρόθεση της νέας ηγεσίας τα όργανα να λειτουργούν, αλλά να μην αποτελούν ιερατείο.

Λίγες ώρες αφότου η κ. Αυγέρη απέρριπτε ότι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «ταγκό για δύο», η Αννέτα Καββαδία, στέλεχος της «Ομπρέλας» και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, προχώρησε σε μια ανάρτηση με τον τίτλο «It takes two to tango», δίνοντας επί της ουσίας συνέχεια στον «χορό» των εσωτερικών συγκρούσεων.

Η κ. Καββαδία έκανε λόγο για «λάσπη που κατά κόρον εκτοξεύεται εναντίον μας, εναντίον ανθρώπων που εκφράζουμε συγκεκριμένη πολιτική άποψη», καθώς και για «σιωπή, ανοχή και ενθάρρυνση –mέσω της σιωπής– όλης της χυδαίας ανθρωποφαγίας και των κατηγοριών περί “υπονομευτών”», υπονοώντας ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν κεντρική στρατηγική των «νεοπροεδρικών».

Επιπρόσθετα, επανέλαβε τις διαφωνίες της «Ομπρέλας» με τη νέα ηγεσία για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το Μεσανατολικό, για την ομιλία Κασσελάκη στον ΣΕΒ, καθώς και για τη σκόπιμη, όπως σημειώνει, καθυστέρηση στη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

«Καλό είναι, λοιπόν, να ομνύει κανείς στην ενότητα. Μόνο που αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Χρειάζεται κοινό έδαφος, κοινή οπτική, κοινούς κώδικες, κοινό όραμα. Γιατί, είναι γνωστό πως… It takes two to tango», κατέληγε το στέλεχος του κόμματος.

Μπαλτάς: «Κοινό μυστικό ότι ήδη έχουν φύγει πολλοί»

Θέση πήρε σήμερα και το ιστορικό στέλεχος του κόμματος και πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Αριστείδης Μπαλτάς, ο οποίος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα είπε χαρακτηριστικά ότι «μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, υπάρχουν κίνδυνοι για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει. Hδη φεύγουν αρκετοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοινό μυστικό».

Πράγματι, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», ήδη μέλη της «Ομπρέλας» έχουν αρχίσει να μιλούν για «διαζύγιο», με ορισμένους, μάλιστα, να μη θεωρούν καν προϋπόθεση αυτό το διαζύγιο να είναι «βελούδινο», ενώ και στο εσωτερικό της Nεολαίας του κόμματος πολλά στελέχη είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους για τον τρόπο και τον χρόνο της οριστικής ρήξης.

Τα βλέμματα, πλέον, στρέφονται στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία προτάθηκε να συγκληθεί στις 11-12 Νοεμβρίου.