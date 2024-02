Ε.Ε.: Παρούσα στη συνάντηση των ΥΠΕΞ η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι

Στη «σκιά» του θανάτου του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, θα διεξαχθεί η αυριανή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στις Βρυξέλλες.

Για τον λόγο αυτό, προσεκλήθη να μετάσχει στη συνάντηση η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ μάλιστα έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.

EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 18, 2024