Ε.Ε: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η προβλήτα των ΗΠΑ

Νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου και της νέας προβλήτας που έχουν κατασκευάσει οι ΗΠΑ στα βόρεια του παλαιστινιακού θύλακα συντονίζει η Κομισιόν μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η προβλήτα ολοκληρώθηκε μόλις χθες σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, ενώ το πλοίο έχει ήδη ξεκινήσει από Κύπρο και αναμένεται να φθάσει στη Γάζα το απόγευμα. «Δεν χάνουμε χρόνο» είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ.

The US anchored a floating pier in Gaza to boost aid deliveries, but Washington is facing the same challenges that have beset the UN and aid groups for months when it comes to distributing assistance to millions in need https://t.co/K2M92o6Y5J pic.twitter.com/bNcpsIo8Ff

— Reuters (@Reuters) May 17, 2024