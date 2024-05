Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του «Chicago Council on Global Affairs»

Με αντιπροσωπεία του «Chicago Council on Global Affairs» συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του συμβουλίου ελληνοαμερικανικής ηγεσίας (HALC), Εντι Ζεμένιντες, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το «οικονομικό θαύμα» της χώρας και το πώς η Ελλάδα «έγινε πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή».

Amazing way to wrap Day 2 of @ChicagoCouncil Leadership Mission to Greece. @PrimeministerGR delivered an amazing breakdown of the Greek economic miracle and how 🇬🇷 became a pillar of stability in a turbulent region. pic.twitter.com/Ze8fN35Mda

