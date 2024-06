ΥΠΕΞ για ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου: Η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει άλλον πόλεμο

Την ανησυχία της Ελλάδας, για τις αυξανόμενες εντάσεις στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει άλλον πόλεμο.

Σε σχετική ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, αναφέρεται πως «η Ελλάδα ανησυχεί βαθιά για τις αυξανόμενες εντάσεις στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

«Προτρέπουμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να επικεντρωθούν στις εργασίες αποκλιμάκωσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σύμφωνα με την απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Greece is profoundly worried by the growing tensions at the border btw Israel&Lebanon.

We urge all parties to the conflict to focus on de-escalation work towards bringing an end to the hostilities in accordance w/the UNSC resolution 1701.

Our region cannot afford another war.

