Τι έδειξε η αυτοψία στα τεθωρακισμένα Bradley

Προβληματισμός επικρατεί στο Γενικό Επιτελείο Στρατού μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν Eλληνες αξιωματικοί στα διαθέσιμα προς παραχώρηση Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (TOMA) Bradley M2A2 του αμερικανικού στρατού.

Ειδικό κλιμάκιο του ΓΕΣ επισκέφθηκε στις αρχές του μήνα τη βάση Camp Shelby στον Μισισιπή και την αρμόδια διεύθυνση (US Army Tank-Automotive and Armaments Command) του στρατού για να αξιολογήσει τα ΤΟΜΑ που ανήκουν στο πλεονάζον υλικό και είναι διαθέσιμα για παραχώρηση προς τις συμμαχικές χώρες.

Είχε προηγηθεί η επιστολή του Aντονι Μπλίνκεν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα τέλη Ιανουαρίου, στην οποία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι προτείνεται η δωρεάν παραχώρηση, μεταξύ άλλων, 60 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης τύπου Bradley στην Ελλάδα μέσω του μηχανισμού EDA.

Ωστόσο, η υποσημείωση «as is, where is» που συνοδεύει πάντα την παραχώρηση αμερικανικού υλικού έκανε τους επιτελείς να κρατούν μικρό καλάθι αναφορικά με την κατάσταση των οχημάτων αλλά και το κόστος επαναφοράς σε υπηρεσία.

Οι διαπιστώσεις

Το κλιμάκιο του ΓΕΣ μετέβη στο Camp Shelby για να ελέγξει εξονυχιστικά τα διαθέσιμα ΤΟΜΑ και να επιλέξει 62 τα οποία θα μπορέσουν να μεταφερθούν άμεσα στην Ελλάδα και να εξοπλίσουν τις μονάδες πεζικού της Θράκης.

Τα στελέχη του στρατού ξηράς προχώρησαν σε οπτική αξιολόγηση μαζί με τους Αμερικανούς (Joint Visual Inspection) από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου, με την «Κ» να πληροφορείται πως το αποτέλεσμα δεν άφησε απολύτως ικανοποιημένο το γενικό επιτελείο.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως η κατάσταση των οχημάτων δεν ήταν καλή, είχαν αρκετές ελλείψεις ακόμη και σε βασικά συστήματα και η επαναφορά τους σε επιχειρησιακή κατάσταση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Παρόλα αυτά, οι Ελληνες αξιωματικοί επέλεξαν τα 62 ΤΟΜΑ που έκριναν ότι, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να αποκτηθούν για τις ανάγκες του στρατού ξηράς.

Στη συνέχεια, η ομάδα του ΓΕΣ επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις της BAE Systems στο Τέξας προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία σε ακόμη 102 Bradley από τα αποθέματα της εταιρείας, καθώς στόχος του επιτελείου είναι να εξοπλιστούν τουλάχιστον τέσσερα τάγματα του στρατού. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι τα οχήματα βρίσκονταν σε παρόμοια κατάσταση με εκείνη του αμερικανικού στρατού.

Ωρα αποφάσεων

Προτού αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ζήτησαν από τους Αμερικανούς συναδέλφους τους μια εκτίμηση για το πιθανό κόστος μεταφοράς και επαναφοράς σε υπηρεσία τόσο για τα Bradley του EDA, όσο και για εκείνα της BAE Systems. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στη δεύτερη περίπτωση δεν μιλάμε για παραχώρηση αλλά για αγορά, το κόστος της οποίας θα προστεθεί σε αυτό της αποκατάστασης.

«Να δούμε αν οι τιμές μας κάνουν, αν η σχέση κόστος – οφέλους είναι η επιθυμητή» αναφέρουν αρμόδιες στρατιωτικές πηγές στην «Κ» σχετικά με την πιθανότητα απόκτησης των Bradley.

Αν η αμερικανική προσφορά ικανοποιήσει εν τέλει την ελληνική πλευρά, το θέμα θα περάσει από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και στη συνέχεια θα πάει στη ΓΔΑΕΕ προκειμένου να συνταχθεί το επίσημο αίτημα (LOR for LOA) καθώς πρόκειται για διακρατική συμφωνία (FMS).

Ισχύς πυρός

Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν στην «Κ» ότι η Αθήνα θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να αποκτήσει τα εγνωσμένης επιχειρησιακής αξίας τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Τα Bradley διαθέτουν πυροβόλο Μ242 25 χιλιοστών, αντιαρματικούς πυραύλους TOW και συζυγές πολυβόλο 7,62 χιλιοστών.

Είναι ενδεικτικό ότι από την ένταξή τους σε υπηρεσία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο ρυθμός εξουδετέρωσης ρωσικών αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων ανέρχεται σε 288 ανά μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ουκρανικού στρατού.