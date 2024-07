Εντός και Εκτός: Ο Μίτσκοσκι τα βάζει με Αθήνα και Σόφια

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η ανταποκρίτρια της «Κ» Αλεξάνδρα Βουδούρη βρέθηκε στη Βουδαπέστη για το παραδοσιακό –σε αυτές τις περιπτώσεις– ταξίδι των δημοσιογράφων που εδρεύουν στις Βρυξέλλες στην πρωτεύουσα της χώρας που αναλαμβάνει την προεδρία. Είδαν τους βασικούς παράγοντες της προεδρίας, όχι όμως και τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος έπρεπε να φύγει για τη Σούσα, στο Καραμπάχ, όπου το Αζερμπαϊτζάν διοργανώνει την τρέχουσα Σύνοδο των Τουρκογενών Κρατών. «Home is where the heart is» που τραγουδούσε και ο Ελβις και προφανέστατα η καρδιά του Ορμπαν λειτουργεί πιο άνετα στην κεντρική Ασία από τη γεωγραφική θέση της Ουγγαρίας, που είναι μάλλον πιο κοντά στην κεντρική Ευρώπη.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Το σύνθημα της ουγγρικής προεδρίας είναι: «Να κάνουμε την Ευρώπη σπουδαία ξανά», με τους υπευθύνους να εξηγούν, μάλιστα, ότι το μότο δεν συνιστά αντιγραφή του αμερικανικού «Make America Great Again», αλλά αποπνέει την αντίληψη της Βουδαπέστης για το μέλλον της Ε.Ε. Πάντως, με την ευκαιρία, η «Κ» ρώτησε για τη διαδικασία διεύρυνσης, καθώς η Βουδαπέστη έχει προαναγγείλει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία να ξεπεραστεί το αδιέξοδο για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας Γιάνος Μπόκα τόνισε: «Κάποιες από αυτές τις διαδικασίες είναι τώρα “μπλοκαρισμένες” για πολιτικούς λόγους. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η προεδρία και τα άλλα κράτη-μέλη πρέπει να το αντιληφθούν, καθώς η διεύρυνση απαιτεί ομοφωνία. Και εάν θέλουμε να “σπρώξουμε” τη διαδικασία περαιτέρω, χρειάζεται να “χτίσουμε” πάνω στη συναίνεση, και αυτός είναι ο βασικός στόχος του παιχνιδιού». Δεδομένης της επιρροής του Ορμπαν στην κυβέρνηση Μίτσκοσκι, ίσως πρέπει να αναμείνουμε ώσπου να μάθουμε τι ακριβώς σκέφτονται στη Βουδαπέστη.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Μέχρι τότε, βέβαια, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι τουλάχιστον δεν φαίνεται να πτοείται και πλέον, αντί να επιτίθεται εναλλάξ σε Αθήνα και Σόφια, βάζει απέναντι μαζί και τις δύο γειτονικές χώρες της Ε.Ε., μιλώντας ξανά για «Μακεδονία». Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Αθήνα και την ανάγκη που εκφράστηκε για σεβασμό των διεθνών συμφωνιών, ο κ. Μίτσκοσκι είπε: «Το μήνυμά μου και στους δύο, ωστόσο, που είναι πιο έμπειροι από εμένα, είναι πολύ καιρό στις θέσεις τους, ο ένας είναι ο πρόεδρος της χώρας, ο άλλος ο πρωθυπουργός, είναι ότι είμαστε ένα ειρηνικό, μικρό έθνος, ένα από τα μικρότερα στα Βαλκάνια, είμαστε έτοιμοι με οποιονδήποτε να συνεργαστούμε και βλέπουμε τη συνεργασία ως αμφίδρομο δρόμο. Δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Στις 8 Μαΐου τελείωσαν οι εποχές που έβλεπαν τη συνεργασία με τους πολιτικούς της Μακεδονίας ως μονόδρομο». Εν συνεχεία, ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας ζητάει οικονομική συνεργασία με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ώστε τα Βαλκάνια να μετατραπούν σε… Σκανδιναβία. Η προσπάθεια του κ. Μίτσκοσκι έχει την πολύ σαφή στόχευση να περιγράψει τον εαυτό του και τη χώρα του ως θύμα μιας βαλκανικής συνωμοσίας, ενώ είναι πολύ σαφές ότι πράγματι ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας δεν αντιλαμβάνεται πως κατονομάζεται η χώρα του στο ίδιο το σύνταγμά της.

Ο ΤΟΠΟΣ

Η διχοτομημένη Κύπρος, ανάμεσα στο κατεχόμενο και στο ελεύθερο τμήμα της οποίας φαίνεται ότι υπάρχουν αυξανόμενες συναλλαγές. Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρουν δύο εκθέσεις της Κομισιόν, για την πράσινη γραμμή και το πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2023 το εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής αυξήθηκε κατά 9,6% και έφτασε στα 16 εκατ. ευρώ, ποσό ρεκόρ. Ενώ καταγράφηκαν 7,1 εκατ. επιτρεπόμενες διελεύσεις, ένα εκατομμύριο περισσότερες συγκριτικά με το 2022. Στη δεύτερη έκθεση, για τη βοήθεια στους Τουρκοκυπρίους, αναφέρεται ότι από το 2006 έως και το 2023 η Ε.Ε. διέθεσε συνολικά 688 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων, που αποτελεί ενός είδους υποστήριξη της επανένωσης της Κύπρου. Το 2023 διατέθηκαν 31,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία επωφελήθηκαν, μεταξύ πολλών άλλων, οι τρεις πρώτοι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί χαλουμιού, ενώ χρηματοδοτήθηκαν και κάποια μικρά έργα υποδομών και πολιτισμού.

Η ΑΤΑΚΑ

«Εγώ προσωπικά θα παρέδιδα την έδρα μου· από εκεί και πέρα, βάσει του Συντάγματος, ο κάθε βουλευτής κρίνει ο ίδιος πώς θα αντιδράσει». Αυτά είπε (ρ/σ Παραπολιτικά) ο βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, συμβουλεύοντας με αυτόν τον έμμεσο και μάλλον ευγενικό τρόπο τον –ανεξάρτητο πια– συνάδελφό του Λευτέρη Αυγενάκη να αποχωρήσει από τη Βουλή. Η ευγενής παραίνεση Μαρκόπουλου έχει ακουστεί και άλλες φορές στο παρελθόν για διάφορες περιπτώσεις, αλλά οι βουλευτές που παράτησαν την έδρα τους για λόγους αρχής είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και ο αριθμός αυτών δεν φαίνεται να έχει προοπτική αύξησης…