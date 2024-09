Οι πρέσβεις ΗΠΑ, Ινδίας, Ισραήλ, ΗΑΕ βλέπουν τη Θεσσαλονίκη ως κόμβο

Ο ρόλος της Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας μέσα από την ενεργή συμμετοχή της σε σημαντικές πρωτοβουλίες όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας- Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) και η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών αναδείχθηκε στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων που συμμετείχαν στην εκδήλωση με τίτλο «Θεσσαλονίκη Ο Νέος Ομφαλός του Κόσμου» (Thessaloniki The New Omphalos of the World- Connecting the Indian – Middle East – Europe economic corridor with the East Mediterranean and the Three Seas Initiative).

Η συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, της Καθημερινής, του Hellenic American Leadership Council και της ΔΕΘ-HELEXPO με στόχο να λειτουργήσει ως πλατφόρμα διαλόγου με σκοπό τη σύνδεση του Ινδικού Μεσανατολικού και Ευρωπαϊκού Διαλόγου με την Ανατολική Μεσόγειο και το Πρόγραμμα Three Seas μέσω της Θεσσαλονίκης. Καρπός της διεξοδικής συζήτησης ήταν και μία πρόταση για σύσταση μόνιμου Επιχειρηματικού Συμβουλίου των χωρών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών.

Ανοίγοντας την εκδήλωση και καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος μίλησε για την Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών (Π3Θ), την άτυπη διακυβερνητική πλατφόρμα, που συγκεντρώνει 13 χώρες της ΕΕ, μεταξύ Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας, Αδριατικής και Αιγαίου Πελάγους, στην οποία συμμετέχουν, ως «στρατηγικοί εταίροι» και οι Γερμανία, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αποστολή της που είναι η προώθηση υλοποίησης έργων διασυνδεσιμότητας, μέσω επενδύσεων σε έργα αναβάθμισης των διασυνοριακών υποδομών. Αναφέρθηκε ακόμη στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), που συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη, με στόχο να αναβαθμίσει τη μεταφορική ικανότητα και την ανθεκτικότητα των εμπορικών ροών, καθώς και των ροών ενέργειας και δεδομένων μεταξύ της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Τη συζήτηση συντόνισαν ο διευθυντής της αγγλόφωνης έκδοσης της «Κ» Αθανάσιος Έλλις και ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council, Εντι Ζεμενίδης, εστιάζοντας στον ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας αλλά και στη δυναμική των πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας και στο πώς αυτή μπορεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις της τρέχουσας επικαιρότητας.

Η υφ. Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική θέση της της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον ρόλο της στην ανάπτυξη οικονομικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Οι πρωτοβουλίες όπως η Π3Θ, όπως εξήγησε, υποστηρίζονται σθεναρά από την Ελλάδα, καθώς οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον, που εγγυάται ότι θα φέρει τα κράτη πιο κοντά, όχι μόνο στο επίπεδο της οικονομικής συνεργασίας, αλλά ενδυναμώνοντας του δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των πολιτισμών, δημιουργώντας ένα πιο σταθερό και ειρηνικό περιβάλλον. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν αξία στο βαθμό που είναι συμπεριληπτικές, σημειώνοντας ότι η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης μπορεί να αποτελέσει τη συγκολλητική ουσία για την ενίσχυση των σχέσεων και μεταξύ χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αλληλοκατανόησης. Αυτό γιατί, όπως είπε, η Ελλάδα είναι μία σταθερή χώρα, μία σταθερή δημοκρατία, μία χώρα που έχει αντιμετωπίσει στην ιστορία της καλές και δύσκολες περιόδους, μία χώρα στην καρδιά τριών ηπείρων, που μπορεί να συνομιλήσει με όλους, έχοντας δεσμούς με χώρες της Ασίας, της Αφρικής, που χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια, και έχοντας ζωντανές ελληνικές κοινότητες σε όλον τον κόσμο.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τις συνεργασίες στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας, δίνοντας έμφαση σε έργα υποδομών ενεργειακής αυτάρκειας, οικονομικής ανάπτυξης αλλά και σε ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας. Αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας πως η χώρα είναι παρούσα με 900 δισ. που δαπανώνται ετησίως στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ο πρέσβης τόνισε ότι η ενίσχυση των εμπορίου και της συνδεσιμότητεας και οι κοινές επενδύσεις διασφαλίζουν την ανάπτυξη και συνεπώς είναι απαραίτητες.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ali Obaid Al Dhaheri μίλησε για το μοντέλο συνεργασίας που προωθούν οι Πρωτοβουλίες Διαλόγου, εξηγώντας πως το μοντέλο της συνεργασίας και της αναζήτησης τρόπων επίλυσης διαφορών μπορεί να φέρει κοντά τα έθνη και τους λαούς τους, αλλά και να διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Προς επιβεβαίωση των λεγομένων του ότι αυτό το μοντέλο συνεργασίας λειτουργεί αποτελεσματικά, σημείωσε ότι «τα ΗΑΕ εργάζονται πάνω σε συμφωνίες συνεργασίας με κάθε χώρα γύρω από αυτό το τραπέζι».

Ο πρέσβης της Ινδίας Rudrendra Tandon αναφέρθηκε στους ιστορικά στενούς δεσμούς της χώρας του με την Ελλάδα. Μίλησε ακόμη για την ανάδειξη της Ινδίας σε παγκόσμια δύναμη στο εμπόριο, με εισαγωγές και εξαγωγές ύψους 1 τρισ. δολαρίων, εξηγώντας στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της συνεργασίας με την Ευρώπη, ιδίως στο τεχνολογικό τομέα.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελληνική Δημοκρατία Noam Katz μίλησε για την αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και επηρεάζεται από τον πόλεμο στη χώρα. Τόνισε δε ότι οι συνεργασίες που δημιουργούν Διαδρόμους στην περιοχή είναι απολύτως αναγκαίες, καθώς θέτουν κοινούς στόχους και προάγουν δημιουργικές λύσεις, που μπορεί να συμβάλουν στη σταθερότητα στην περιοχή.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Λευκωσία Julie Fisher σημείωσε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χάνονται ευκαιρίες για στενότερους δεσμούς και είναι σημαντικό η ΕΕ να διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτές.

Η Αναπληρώτρια ΓΓ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Fabrizia Lapecorella, τόνισε ότι οι στρατηγικές πρωτοβουλίες περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να έχουν θετικό αποτύπωμα στην εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης, ενώ εστίασε στις προκλήσεις που διαβλέπει ο ΟΟΣΑ για την παγκόσμια ανάπτυξη, και πώς αυτές διασταυρώνονται με νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από τη Μέση Ανατολή και μέσα από την περιφερειακή ολοκλήρωση.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Angelina Eichhorst αναφέρθηκε στην ανάγκη να τρέξουν με πιο γοργούς ρυθμούς τα θέματα στην ατζέντα συνδεσιμότητας της ΕΕ, σημειώνοντας πως για να γίνει αυτό αναγκαία είναι η χρηματοδότηση, θέμα που θα τεθεί στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Υπογράμμισε δε πως υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις και η ΕΕ στέκεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα στο θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ με νέα μέλη.

Ο Ανώτερος Σύμβουλος του Προέδρου και E.W. Richardson Fellow, The Heritage Foundation, James Carafano (ΗΠΑ) σημείωσε ότι η ευημερία στον κόσμο εξαρτάται από την ανάπτυξη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η μελλοντική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της Ευρώπης είναι η συνδεσιμότητα, ενώ πρωτοβουλίες όπως των Τριών Θαλασσών έχουν το όραμα και δημιουργούν τις ιδέες και τις ευκαιρίες και γι’ αυτό οι ΗΠΑ πρέπει να τις υποστηρίζει.

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Μαρία Γαβουνέλη μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου για τις επενδύσεις και τα πολυεπίπεδα έργα διασύνδεσης υποδομών, με μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, ώστε να είναι βέβαιο ότι ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στο εκάστοτε έργο.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη με την ευκαιρία της τοποθέτησής της στην εκδήλωση υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση να προτείνει στις συμμετέχουσες κυβερνήσεις της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών να συστήσουν ένα μόνιμο Επιχειρηματικό Συμβούλιο, στο οποίο επιχειρηματικές ενώσεις όπως ο ΣΕΒ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο και να παράσχουν μια καλή ανατροφοδότηση για την Π3Θ και την προώθηση των στόχων της.

Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικoύ Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι εδώ για να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες συνεργιών, ψηφιοποίησης, βιωσιμότητας, εξωστρέφειας, συνδεσιμότητας και αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία μία επιτυχημένης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν -ως οικοδεσπότες της εκδήλωσης – ο πρόεδρος της ΔΕΘ- Helexpo & Technopolis SA Αναστάσιος Τζήκας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ- Helexpo Κυριάκος Ποζρικίδης, όπου αναφέρθηκαν επιγραμματικά στο έργο της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου αλλά και στον ρόλο που διαδραματίζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια της πόλης. Στην εκδήλωση παρούσα ήταν η πρέσβης της Ελλάδας στην Γερμανία, Μάρα Μαρινάκη.