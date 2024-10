ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

Τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ καταδικάζει η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «σοβαρή κλιμάκωση», προσθέτοντας πως η εξέλιξη «αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια».

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και στο δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια», σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση. «Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

«Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση και αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και στο δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση».

The Greek government strongly condemns Iran’s attacks against Israel. This is a serious escalation and increases the threat to regional security. Greece stands by the people of Israel and their right to live with security. Greece reaffirms its call for immediate de-escalation. pic.twitter.com/YlNmr7l4Gz

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2024