Μητσοτάκης για τον έναν χρόνο από την επίθεση της Χαμάς: Δεν ξεχνάμε, να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι

Ανάρτηση στο Χ για τον έναν χρόνο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας το μήνυμα «δεν ξεχνάμε».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει επίσης ότι «ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια» και επαναλαμβάνει το αίτημα για «άμεση απελευθέρωση των ομήρων».

Οσον αφορά τις εξελίξεις ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι «η περιοχή πρέπει να έχει μια ευκαιρία ειρήνης και ασφάλειας για όλους, αρχής γενομένης με μια κατάπαυση του πυρός».

