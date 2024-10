Εντός και Εκτός: Ο Ολάντ, ο Βαρουφάκης και… το νεκρό πρόβατο

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Ν.Δ. αντλεί, όπως φαίνεται, ψήφους από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών. Ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει να συμβαίνει, αν κρίνει κάποιος από τις δύο μικρές εκπλήξεις που επιφύλασσε η χθεσινή ανακοίνωση του αποτελέσματος της ονομαστικής ψηφοφορίας που, κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης, έγινε για άρθρα νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, την ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις». Οι δύο εκπλήξεις ήταν οι ισάριθμες θετικές ψήφοι για το νομοσχέδιο από τους ανεξάρτητους βουλευτές Αθηνά Λινού (πρώην ΣΥΡΙΖΑ) και Χάρη Κατσιβαρδά (πρώην μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σπαρτιατών).

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Αυτή τη φορά την αντιπαράθεση στη Βουλή προκάλεσε η απαξιωτική αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου εναντίον του ΠΑΣΟΚ και της διαδικασίας ανάδειξης νέου προέδρου. Ο κ. Βελόπουλος, μάλιστα, άφησε αιχμές για την οικονομική δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να διοργανώσει εκλογές. Στον κ. Βελόπουλο απάντησε αρμοδίως ο Πάρις Κουκουλόπουλος. «Ματαιοπονεί ο κ. Βελόπουλος. Το επίπεδο αντιπαράθεσης και ποιότητας, η συμμετοχή 303.000 πολιτών σε αυτήν την πολιτική διαδικασία, αποτελούν κεκτημένο όχι απλά για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για όλη την ελληνική δημοκρατία», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος μάλιστα εκτίμησε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ενοχλείται διότι «το ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά, καλύπτει την απόσταση μεταξύ κέντρου – περιφέρειας», καθώς επίσης και για «την κραταιά θέση που έχει το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια, όπου μεταξύ άλλων αποτελεί απόλυτο ανάχωμα στις ανακρίβειες και στους λαϊκισμούς, με τους οποίους θέλει να διαφεντέψει την ύπαιθρο και την περιφέρεια ο κ. Βελόπουλος».

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είναι για πολλούς που αυτοπροσδιορίζονται ως «αριστεροί» ένα φάντασμα. Κυρίως για τους εξηντάρηδες, όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης (63 για την ακρίβεια), που θυμούνται τα νιάτα τους στα αμφιθέατρα των βρετανικών πανεπιστημίων στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80. Φάνηκε αυτό χθες, όταν σχολιάζοντας συνέντευξη του Φρανσουά Ολάντ (φωτογραφία) ο κ. Βαρουφάκης είπε κάτι το οποίο στα ελληνικά είναι παντελώς ακαταλαβίστικο. «Εμαθα ότι ο Φρανσουά Ολάντ είπε στη γαλλική τηλεόραση ότι “έσωσε” την Ελλάδα παρά τις “προσπάθειές” μου (προφανώς να… μη σώσω την Ελλάδα). Ενιωσα σαν να με κατασπαράζει ένα νεκρό πρόβατο σε προχωρημένο στάδιο σήψης», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης στο Χ, διαπράττοντας μια μικρή –χαριτωμένη– λογοκλοπή, αγαπημένη, βέβαια, σε πολλούς θαυμαστές της βρετανικής πολιτικής σκηνής. Η αρχική φράση («it was like being mauled by a dead sheep») ανήκει στον Εργατικό Ντένις Χίλι, ο οποίος την απηύθυνε στον υπουργό Οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης Θάτσερ, τον Τζέφρι Χάου. Ουσιαστικά ο Ντένις Χίλι με αυτή την τυπικά αγγλική φλεγματική μεταφορά επιχειρούσε να περιγράψει τον πάντα χλιαρό και ήπιο χαρακτήρα του Τζέφρι Χάου. Ενα ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο είναι ότι ο Ντένις Χίλι ήταν υπουργός Οικονομικών κατά την πενταετία 1974-79, με διάφορα «επιτεύγματα», όπως, για παράδειγμα, τον δανεισμό του Ηνωμένου Βασιλείου από το ΔΝΤ το 1976. Από τότε, στα χρόνια της διάπλασής του είχε, όπως φαίνεται, άχτι με το ΔΝΤ ο κ. Βαρουφάκης…

Ο ΤΟΠΟΣ

Το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, όπου διεξήχθη χθες η σύνοδος κορυφής Ουκρανίας και χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο βασικός στόχος ήταν η στήριξη του Κιέβου ενόψει της πρώτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του νέου ευρωπαϊκού κύκλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Ο ρόλος της Ελλάδας στη συγκεκριμένη σύνοδο είναι κομβικός, όχι μόνο λόγω της βαρύτητας που έχει η Αθήνα στην περιοχή, αλλά και γιατί η πρώτη σύνοδος είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκε την Ελλάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τότε οι ηγέτες είχαν υιοθετήσει τη Δήλωση της «Συνόδου των Αθηνών», ενώ ήταν η πρώτη φορά που οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων συνάντησαν τους προέδρους της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Στο Ντουμπρόβνικ ο κ. Μητσοτάκης είχε και μια σύντομη –γενική– συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα του στη σύνοδο.

Η ΑΤΑΚΑ

«Την επόμενη ημέρα θα είμαστε όλοι μαζί. Οι συναντήσεις που διεξάγονται σε πολύ καλό κλίμα αυτές τις μέρες αλλά και οι δηλώσεις που έγιναν από όσους και όσες δεν πέρασαν στον β΄ γύρο ομνύουν στην ενότητα, στην ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει, με κοινό στόχο να υπάρξει απάντηση απέναντι στη Ν.Δ. και στα προβλήματα των πολιτών. Και αυτό το εκφράζουν όλες και όλοι οι υποψήφιοι». Αυτά είπε (ERT News) ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας. Κυριακή κοντή γιορτή…