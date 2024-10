Συμφωνία σε θέματα ασφάλειας υπέγραψαν Μητσοτάκης-Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία ασφαλείας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλα 20 κράτη-μέλη της Ε.Ε. που δεσμεύονται να στηρίξουν την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το σύμφωνο υπεγράφη στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να καλύπτει τις πιο επείγουσες αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Θα παράσχει επίσης πρόσθετους πόρους για την επιτάχυνση της εκπαίδευσης των πιλότων μας και των τεχνικών μας στα F-16», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Since the beginning of Russia’s full-scale invasion, Greece has been providing military support to Ukraine, including material and technical assistance, as well as training.

