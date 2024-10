Κασσελάκης στον Ταύρο: «Το συνέδριο θα αποφασίσει για όλα»

«Αυτά τα γραφεία εδώ, σε αντίθεση με της Κουμουνδούρου, δεν θα κλειδωθούν», διαμήνυσε ο Στέφανος Κασσελάκης από τον Ταύρο και τα νέα… industrial γραφεία του, που «εγκαινίασε» το απόγευμα της Τετάρτης μαζί με στελέχη, φίλους, υποστηρικτές και εθελοντές της καμπάνιας του που γέμισαν τον χώρο στην οδό Κυδωνιών.

Ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –ο οποίος έφτασε υπό τους ήχους του We Will Rock You και κατέβηκε από το βήμα υπό το Can’t Stop των Red Hot Chilli Peppers– επανέλαβε τη θέση ότι «το Συνέδριο θα αποφασίσει για όλα». Κατηγόρησε τους εσωκομματικούς του αντιπάλους για «μίσος και δηλητήριο» σε βάρος του, επεσήμανε ότι «λύση δεν είναι η φυγή» και ανέφερε πολλάκις ότι η μάχη στον ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο «να κερδίσουμε το συνέδριο», στέλνοντας μήνυμα στη νέα πλειοψηφία της Κουμουνδούρου ότι «αν το αναβάλουν, θα πάρουμε πρωτοβουλίες και θα απαιτήσουμε η βάση να ακουστεί». Τόνισε δε ότι μέχρι το συνέδριο «δεν υπάρχουν υποψήφιοι πρόεδροι», ενώ έθεσε τον στόχο το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να ακυρώσει την απόφαση καθαίρεσής του και στη συνέχεια να επικυρώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία.

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι η επανεκλογή του στην ηγεσία θα σημάνει και εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και υλοποίηση των καταστατικών αλλαγών που είχε εισηγηθεί πριν εκπέσει του αξιώματός του. Δεσμεύτηκε για ασυμβίβαστο μεταξύ των μελών της Κ.Ε. και όσων είναι μισθωτοί και μετακλητοί στο κόμμα, έκανε λόγο για «γόρδιο δεσμό οικονομικής εξάρτησης» στελεχών και μίλησε για «πονεμένο καταστατικό» αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΙΝΤΙΜΕ

Ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –μια ημέρα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά– τοποθετήθηκε και για τις διεργασίες στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, εστιάζοντας στην ανάγκη «να μη γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνιστώσα κεντροαριστερών συμφερόντων». Εκτίμησε δε πως το κόμμα «διαλύεται με προειλημμένες αποφάσεις», ενώ σχολιάζοντας τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ανέφερε χιουμοριστικά πως το «5% από το 6% που μας δίνουν είναι δικό μας».

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την ομιλία του σχολίασε και το σημερινό περιστατικό στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας «παιδαριώδη» την κίνηση Μητσοτάκη να αποχωρήσει κατά την ομιλία του Νίκου Παππά.

Μετά την ομιλία του, ο κ. Κασσελάκης συνομίλησε και φωτογραφήθηκε σε χαλαρό κλίμα με κόσμο που είχε προσέλθει στην αυλή των νέων γραφείων του και επανέλαβε σε κάθε τόνο –και σε κάθε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέος κόμματος– ότι η κρίσιμη και καθοριστική μάχη είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται πως στις 11 το βράδυ ο Στ. Κασσελάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ.