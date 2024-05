Εντυπωσιακή άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ νότια της Κρήτης – Στις ΗΠΑ κλιμάκιο της Π.Α. για τα C-130

Μεγάλης κλίμακας άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού έλαβε χώρα νοτίως της Κρήτης με τη συμμετοχή ελληνικών και ισραηλινών δυνάμεων. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Μαΐου και δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», ένα ισραηλινό ιπτάμενο τάνκερ παρείχε εναέριο ανεφοδιασμό σε μεγάλο αριθμό –τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα– ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών. Το ισραηλινό τάνκερ εισήλθε στο FIR Αθηνών το πρωί της Δευτέρας και αναχώρησε την Τρίτη, ενώ προσγειώθηκε για λίγες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Οπως πληροφορείται η «Κ», η άσκηση είχε δύο σκέλη, ένα πρωινό και ένα νυχτερινό. Δύο F-16 από κάθε Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας ανεφοδιάστηκαν στον αέρα από το ισραηλινό τάνκερ, ώστε να πιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι χειριστές. Κάθε αεροσκάφος συμμετείχε και στα δύο σκέλη της άσκησης εκτελώντας με χειρουργική ακρίβεια μια από τις πιο απαιτητικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση έλαβε χώρα στον ζωτικό για τα ελληνικά συμφέροντα χώρο νοτίως της Κρήτης, την ώρα που η Αγκυρα επαναφέρει στην επικαιρότητα το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, όπως αναφέρουν στην «Κ» αρμόδιες στρατιωτικές πηγές.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με τέσσερα F-16, πληρώματα και προσωπικό της 335 Μοίρας «Τίγρης» στη νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, που φέτος πραγματοποιείται στη Γερμανία, και ετοιμάζεται για τη διοργάνωση της μεγάλης διασυμμαχικής άσκησης Ramstein Flag που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η «Κ» αναφέρουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια από την Ανώτατη Διοίκηση Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης ώστε η άσκηση να έχει στο «επίκεντρό» της μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 15 μαχητικά F-35 από τις ΗΠΑ και την Ιταλία θα μετασταθμεύσουν στην Ανδραβίδα, η οποία θα αποτελεί τη βάση και των ελληνικών F-35.

Η τελική σύσκεψη της άσκησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσει η Τουρκία, καθώς για τη συμμετοχή της απαιτείται η κατάθεση σχεδίου πτήσης για είσοδο στο FIR Αθηνών, κάτι που αρνείται πεισματικά η γείτων χώρα.

Εξελίξεις στα C-130

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», κλιμάκιο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκεται εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξετάσει τα προς παραχώρηση C-130 του αμερικανικού πλεονάσματος.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, έστειλε επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην οποία, μεταξύ άλλων, ενημέρωνε τον Ελληνα πρωθυπουργό για τη δυνατότητα άμεσης παραχώρησης δύο C-130H μέσω του EDA. Η επιστολή έφτασε στην Αθήνα σε μια εποχή που η Πολεμική Αεροπορία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στις διαθεσιμότητες του στόλου των μεταφορικών της αεροσκαφών.

Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες του αεροπορικού επιτελείου ανέφεραν ότι τα προς διάθεση μεταφορικά βρίσκονται σε κακή κατάσταση, καθώς πρόκειται για παροπλισμένα C-130 σε «νεκροταφείο» αεροσκαφών. Μάλιστα, όπως σε όλα τα μέσα που παρέχονται μέσω του EDA, ισχύει η διαδικασία «as it is, where it is» που σημαίνει ότι η Πολεμική Αεροπορία, αν τελικά ενδιαφέρεται, θα πρέπει να μεριμνήσει για την επαναφορά τους σε πτήσιμη κατάσταση ώστε να έρθουν στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΓΕΑ καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να αποδεσμευθούν αεροσκάφη που δεν έχουν παροπλιστεί ή βρίσκονται σε πτήσιμη κατάσταση. Το πόρισμα του κλιμακίου του ΓΕΑ αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων.