Στο ΚΥΣΕΑ F-35 και μη επανδρωμένα ελικόπτερα

Δύο κύρια εξοπλιστικά προγράμματα περιλαμβάνει η ατζέντα του ΚΥΣΕΑ που, κατά πάσα πιθανότητα, θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη.

Πηγές με γνώση των διαδικασιών αναφέρουν στην «Κ» ότι το κυβερνητικό όργανο πρόκειται να εγκρίνει την προμήθεια των F-35 αλλά και των μη επανδρωμένων ελικοπτέρων που θα επιχειρούν από τις νέες φρεγάτες του στόλου, τις FDI ΗΝ.

Επειτα από το πράσινο φως που άναψε η ειδική επιτροπή της Βουλής στις 27 Ιουνίου, η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ αποτελεί το επόμενο «τυπικό» βήμα για την προμήθεια μίας Μοίρας «στελθ» μαχητικών, κόστους 3,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, περί τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το τελικό κείμενο της επιστολής αποδοχής (LOA) θα σταλεί στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ώστε, με τη σειρά της, να το κοινοποιήσει στην αμερικανική κυβέρνηση. Αυτή θα είναι και η τελευταία πράξη στη διαδικασία παραγγελίας μίας Πολεμικής Μοίρας F-35.

Οπως έχει διαμηνύσει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, η Πολεμική Αεροπορία θα αποκτήσει μία Μοίρα 20 αεροσκαφών 5ης γενιάς, η παραλαβή των οποίων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα ξεκινήσει το 2028 και η άφιξή τους στην 117 Πτέρυγα Μάχης προγραμματίζεται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Σύμφωνα με την ατζέντα 2030 του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, τα F-35 θα αποτελούν τον έναν από τους τρεις τύπους μαχητικών αεροσκαφών που θα διατηρεί σε υπηρεσία η Πολεμική Αεροπορία μαζί με τα F-16 Viper και τα Rafale.

Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την παραγγελία μίας ακόμη Μοίρας 20 αεροσκαφών, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη γαλλική πλευρά για την προμήθεια επιπλέον Rafale. Καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις διαβουλεύσεις παίζει το ενδεχόμενο πώλησης των Mirage 2000-5 στους Γάλλους, θέμα που έχει «παγώσει» εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων στο Παρίσι.

Σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται για την επαναφορά εντός χρονοδιαγράμματος του προγράμματος αναβάθμισης των F-16 Viper, ενώ η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να διατηρεί ψηλά στην προτεραιοποίησή της τον εκσυγχρονισμό των F-16 Block 50.

Unrivalled shipboard experience! The CAMCOPTER S-100 is proven in harsh weather conditions and high sea states. pic.twitter.com/grSj5mC5z7

— Schiebel Group (@SchiebelGroup) July 4, 2024