Αγκυρα: Navtex «βλέπει» τουρκική υφαλοκρηπίδα μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου

Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν NAVTEX η οποία κάνειλόγο για τουρκική υφαλοκρηπίδα σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου με αφορμή ελληνικές έρευνες του σκάφους «Ο/V AEGAEO» για την ανάπτυξη καλωδίου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν NAVTEX για έρευνες του πλοίου σε περιοχή μεταξύ της Ρόδου και Καρπάθου με σκοπό για εγκατάσταση καλωδίων από 2-7 Νοεμβρίου.

Σε σημερινή του NAVTEX ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει ότι «ένα μέρος της περιοχής που δεσμεύθηκε βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας δεν έχουν ακόμα οριοθετηθεί από τα παράκτια κράτη. Ολες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχή τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις τουρκικές αρμόδιες αρχές».

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA42

011700 UTC OCT 24

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1122/24

KARPATHIO SEA RODOS ISLAND – KARPATHOS ISLAND

RESEARCH FOR CABLE INSTALLATION WILL BE CARRIED OUT BY VESSEL O/V ‘AEGAEO’

FROM 02 UNTIL 07 NOV 24 IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35-53.25N 027-46.89E

35-52.62N 027-46.71E

35-52.17N 027-46.34E

35-51.76N 027-45.33E

35-51.80N 027-43.58E

35-53.22N 027-37.50E

35-53.55N 027-33.37E

35-53.29N 027-29.66E

35-52.08N 027-23.34E

35-51.45N 027-20.32E

35-48.86N 027-15.88E

35-38.57N 027-11.97E

35-36.62N 027-12.10E

35-34.10N 027-13.69E

35-33.43N 027-13.99E

35-32.28N 027-13.90E

35-31.55N 027-12.97E

35-31.87N 027-12.01E

WIDE BERTH REQUESTED 0.5 NM

CANCEL THIS MSG ON 072200 UTC NOV 24

NNNN

H τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1046/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 02-11-2024 15:20)

TURNHOS N/W : 1046/24

AEGEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX HA42-1122/24IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE AEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BE

DELIMITED BY COASTAL STATES.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME

JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH

RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 072200Z NOV 24.