Νέα επίθεση από το τουρικό ΥΠΕΞ κατά Αθήνας

Σε νέες εμπρηστικές τοποθετήσεις προχώρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας Σαγατϊ Ερτσίγες ο οποίος χρεώνει στην Ελλάδα όλες τις ευθύνες για την ένταση σε μάι ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή από το Ναγκόρνο Καραμπάχ έως την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα είναι πίσω από κάθε έκνομη, παράνομη και παράτυπη δράση στην περιοχή μας καθώς υποστηρίζει 1. Την Αρμενική κατοχή στο Αζερμπαϊτζάν. 2. Τον πραξικοπηματία πολέμαρχο στη Λιβύη. 3. Το αιματοβαμμένο καθεστως στη Συρία. 4. Τον Χάρτη της Σεβίλης στην Ανατολική Μεσόγειο (το σύμβολο των Ελληνικών και ελληνοκυπριακών μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων για τις θαλάσσιες ζώνες»., αναφέρει στην ανάρτησή του.

1⃣Greece is behind all injustice, illegal& illegitimate acts in our region as it supports 1.Armenian occupation in Azerbaijan 2.putschist warlord in Libya 3.red-handed regime in Syria 4.Sevilla map in the East-Med(the symbol of Greek/GC maximalist maritime boundary claims) #FAC

