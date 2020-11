Αναστασιάδης: Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Αυστρία

Τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Αυστρία καταδικάζει ο Πρόεδρος της Kύπρου Νίκος Αναστασιάδης, με ανάρτησή του στο Twitter.

Eπίσης, ο κ. Αναστασιάδης εκφράζει τα αισθήματα αλληλεγγύης των Κυπρίων προς τον αυστριακό λαό, επισημαίνοντας –στο μήνυμά του- τον Αυστριακό καγκελάριο, Σεμπάστιαν Κουρτς.

«Συγκλονισμένος και βαθιά σοκαρισμένος από την τρομοκρατική επίθεση στην Βιέννη. Καταδικάζουμε έντονα τέτοιες φρικτές επιθέσεις. Οι σκέψεις και προσευχές μας είναι με τα θύματα και τους πολίτες της Βιέννης. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Αυστρία» γράφει.

Devastated and deeply shocked by the terrorist attack in #Vienna. We strongly condemn such heinous attacks. Our thoughts and prayers are with the victims and the people of Vienna. We stand in solidarity with #Austria 🇦🇹 @sebastiankurz

