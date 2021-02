ΥΠΕΞ: Ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μιανμάρ

Τη βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μιανμάρ, μετά τη σύλληψη των μελών της κυβέρνησης από τον στρατό, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, ζητά την άμεση απελευθέρωσή τους και καλεί να γίνει σεβαστή η βούληση του λαού, όπως εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μιανμάρ, μετά τα νέα σχετικά με τη σύλληψη και την κράτηση της βραβευμένης με Νόμπελ Αούνγκ Σαν Σου Τσι (Aung San Suu Kyi), καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Τwitter και προσθέτει: «Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους, καθώς και τον σεβασμό στη δημοκρατική βούληση του λαού, όπως εκφράστηκε στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2020».

We express deep concern regarding the developments in Myanmar, following news of the arrest and detention of Nobel Laureate Aung San Suu Kyi, as well as other political figures (1/2)

