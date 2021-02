Το ενδιαφέρον Μητσοτάκη για την πρωτοποριακή θεραπεία και η συμφωνία για συνεργασία

Το ενδιαφέρον που επέδειξε ο ΄Κυρ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός για μία νέα, πρωτοποριακή αγωγή εισπνεόμενου φαρμάκου που αναπτύσσεται στο Ισραήλ περιέγραψε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον οποίο ο Ελληνας πρωθυπουργός είχε τη Δευτέρα συνάντηση.

«Χθες ζήτησα να συναντήσω τον καθηγητή Arnper λόγω αυτού του φαρμάκου – θαύματος που έχει δοκιμαστεί σε 30 ανθρώπους και βρέθηκε αποτελεσματικό εάν έχεις προσβληθεί από κορωνοϊό και νοσείς σοβαρά. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί, θα υποβληθεί σε δοκιμές«, είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και πρόσθεσε:

«Ζήτησα από τον καθηγητή Αρμπερ να έρθει στο γραφείο μου σήμερα. Δύο ώρες αργότερα, ο φίλος μου Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται στο γραφείο μου και ούτε λίγο ούτε πολύ η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ήταν: Μπορείς να μου πεις γι’ αυτό το θαυματουργό φάρμακο;

Φωνάξαμε τον καθηγητή Αρμπερ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προθυμοποιήθηκε ότι η Ελλάδα, με το κορυφαίο της νοσοκομείο, θα συμμετάσχει στις κλινικές δοκιμές. Νομίζω ότι μπορούμε να το εγκρίνουμε αυτό επειδή είναι ένα παράδειγμα ότι η συνεργασία μας οικοδομείται σε σε νέες περιοχές», κατέληξε ο κ. Νετανιάχου.

