Πενταμερής: Συντονισμός Αθήνας – Λευκωσίας ενόψει των συναντήσεων της Τετάρτης

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια είχε στη Γενεύη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με στόχο τον συντονισμό των δύο μερών ενόψει των συναντήσεων του ΓΓ των ΗΕ στο πλαίσιο της άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη στο κτίριο των ΗΕ.

Στη συνάντηση παρέστησαν από κυπριακής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος, ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Κυριάκος Κούρος.

Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Θεμιστοκλής Δεμιρης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Θεοχάρης Λαλάκος και ο τέως Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Ηλίας Φωτόπουλος.

Ι met with #Cyprus President @AnastasiadesCY in presence of FM @Christodulides ahead of @UN informal meeting in #Geneva . Focus on 🇬🇷🇨🇾 continued close coordination, full support to a resolution of Cyprus issue on basis of UNSC Resolutions & European acquis reaffirmed. pic.twitter.com/HKBVDasP38

Ο Ελληνας ΥΠΕΞ εξέφρασε τη στήριξή του στην επίλυση του Κυπριακού επί τη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον διαρκή και στενό συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου λέγοντας ότι επιβεβαιώθηκε η πλήρης στήριξη για επίλυση του Κυπριακού.

Νωρίτερα, ο κ. Αναστασιάδης είχε συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Οπως αναφέρει στην επίσημη ενημέρωσή της η Κυπριακή Προεδρία, στη συνάντηση, παρέστησαν, επίσης, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Κούρος, ο νομικός σύμβουλος στη διαπραγματευτική ομάδα κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο κ. Ανδριανός Κυριακίδης μέλος του Γραφείου του διαπραγματευτή, και ο κ. Παντελής Παντελίδης, μέλος του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Από πλευράς Ηνωμένων Εθνών στη συνάντηση παρακάθισαν η Ειδική Σύμβουλος του για το Κυπριακό κα Τζέιν Χολ Λουτ, η βοηθός ΓΓ των ΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις κα Ρόζμαρι ντι Κάρλο η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο κα Ελίζαμπεθ Σπέχαρ και υπηρεσιακοί παράγοντες των ΗΕ.

Με μία φωτογραφία του να αποβιβάζεται από το αεροσκάφος που τον μετέφερε στη Γενεύη ανήγγειλε μέσω Twitter λίγο πριν από τις 9 τοπική ώρα ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ την άφιξη του στην ελβετική πόλη για την άτυπη πενταμερή.

Landed in Geneva to attend the 5+UN talks on #CyprusSettlement hosted by @antonioguterres. The UK will work for the resumption of negotiations aiming at a fair & lasting settlement to the Cyprus issue. pic.twitter.com/GJwsAtG8N3

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 27, 2021