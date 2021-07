Ανατολική Μεσόγειος και Λιβύη στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια με τον Γάλλο πρέσβη

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας, Πατρίκ Μεζονάβ, πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

During mtg at @GreeceMFA, FM @NikosDendias discussed w/#France Ambassador #Patrick_Maisonnave dvpts in #EasternMediterranean & #Libya, and conveyed his heartfelt greetings to the people and Government of France🇫🇷 on the occasion of their National Day https://t.co/sWGkG3IUrs

