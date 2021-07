Μητσοτάκης για Βαρώσια: Απολύτως απαράδεκτη η θέση της Αγκυρας

Οι απόπειρες της Τουρκίας να νομιμοποιήσουν παράνομα πεπραγμένα προτείνοντας «εναλλακτικές» ιδέες δεν θα παραπλανήσουν κανέναν, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τις ανακοινώσεις της Αγκυρας για μερικό άνοιγμα των Βαρωσίων.

Οι επισημάνσεις του κ. Μητσοτάκη έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης «Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence», την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα.

«Κύπρος και Ελλάδα», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, «παραμένουν από κοινού προσηλωμένες στην ακλόνητη δέσμευσή τους για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το συμφωνημένο και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για μία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας»

«Δυστυχώς, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης «κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ωστόσο, οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας «εναλλακτικές» ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε».

«Η γενεσιουργός αιτία του Κυπριακού είναι η παράνομη τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού. Συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε «εναλλακτική» διευθέτηση. Υπάρχει μόνον ένα νόμιμο πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού, αυτό που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας εκ νέου την προσήλωση της χώρας «στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Και κατέληξε: «Αυτές οι προσπάθειες δυστυχώς υπονομεύονται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη παράνομη και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Κύπρου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Οι σημερινές (σσ: χθεσινές) ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά, ανήμερα της επετείου των τραγικών γεγονότων του 1974, αποτελούν μία ακόμα απόδειξη -σε περίπτωση που χρειαζόταν- της απολύτως απαράδεκτης θέσης της Άγκυρας.