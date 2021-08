Δένδιας: Συνάντηση με Ζάεφ – Συζήτηση για επενδύσεις και Συμφωνία Πρεσπών

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Σκόπια.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η διμερής συνεργασία στην οικονομία, τις επενδύσεις, το εμπόριο, την ενέργεια, τις μεταφορές, καθώς και η καταπολέμηση της πανδημίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Mtg b/w FM @NikosDendias & #NorthMacedonia PM @Zoran_Zaev in #Skopje – focus on bilateral coop in economy, investments & commerce, energy, transports as well as tackling #COVID19 pandemic. #WesternBalkans #EU perspective & the implementation of Prespa Agreement also addressed pic.twitter.com/YomaWzBUXe

