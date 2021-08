Βόρεια Μακεδονία: Συνάντηση Δένδια με Πενταρόφκσι, Τζαφέρι

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι και Ταλάτ Τζαφέρι, αντιστοίχως, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Σκόπια.

Η συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Βουλής σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I was received by #NorthMacedonia President @SPendarovski. Discussion focused on bilateral relations, in view of President Pendarovski’s upcoming official visit in Athens, as well as on the implementation of Prespa Agreement & #WesternBalkans #EU perspective. pic.twitter.com/lFJCCKHj7Z

