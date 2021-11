ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ιρακινού πρωθυπουργού

Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά αλ-Καντίμι, τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Greece strongly condemns the assassination attempt against #Iraq PM Mustafa al-Kadhimi. We stand w/the Iraqi Gov’t against this apparent act of terrorism,endorse Iraq PM’s call for calm & restraint,and reiterate 🇬🇷’s firm support to peace &security in Iraq & the region @Iraqimofa

