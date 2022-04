ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει τη συμφωνία για εκεχειρία στην Υεμένη

Τη συμφωνία για δίμηνη εκεχειρία στην Υεμένη που τέθηκε σε ισχύ χθες, χαιρετίζει με ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

We welcome the agreement on two-month truce in #Yemen which came into effect yesterday. #Greece will continue to support the ongoing efforts of @UN Special Envoy for Yemen, Hans Grundberg, to find a political solution to this conflict@OSE_Yemen pic.twitter.com/D4KpqxdGiH

