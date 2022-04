Δένδιας: Η Ελλάδα θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Οδησσού

Την πρόθεση της Ελλάδας να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Οδησσού εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε στην ιστορική πόλη με την Όλγα Στεφανίσινα, αναπληρώτρια πρωθυπουργό, αρμόδια για θέματα ευρωατλαντικής ενσωμάτωσης, της Ουκρανίας.

Στη δήλωσή του κ. Δένδιας ανέφερε: «Ήλθα εδώ για να επαναλάβω την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και να διατρανώσω τις στενές σχέσεις που έχουμε με τη Οδησσό, το παρελθόν της και, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ελπίδα, το μέλλον της.

FM @NikosDendias’ statement during his meeting with the Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic integration of Ukraine, @StefanishynaO in #Odessa on April 3.

Read ➡️https://t.co/B6o3zBf8vn pic.twitter.com/W6sEc1yk0I

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 4, 2022