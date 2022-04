ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για το ναυάγιο στην Ιαπωνία

«Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους στο δυστύχημα με το περιηγητικό σκάφος στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

#Greece offers its condolences to the families who lost loved ones in the sightseeing boat accident in #Hokkaido, #Japan. Αt this difficult time, οur thoughts go out to the missing, the injured & to the rescue crews. We extend our deepest sympathies to the people & Gov’t of Japan pic.twitter.com/IqIoe5SEeY

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 24, 2022