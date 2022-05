Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Συνάντηση με την ηγεσία της αμερικανοϊσραηλινής οργάνωσης AIPAC

Συνάντηση με την ηγεσία της Αμερικανοϊσραηλινής Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC) είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Κατά τη συνάντηση, συζήτησαν τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με ανάρτηση της AIPAC στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Thank you Prime Minister @kmitsotakis for meeting with AIPAC to discuss the strategic ties between the United States, Greece and Israel.

This trilateral partnership advances our shared interests.

🇺🇸🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/X7xNmTKetW

— AIPAC (@AIPAC) May 17, 2022