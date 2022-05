Δένδιας σε Μπλίνκεν: «Του εξήγησα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τουρκικές προκλήσεις»

«Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Συζητήσαμε, φυσικά, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να βοηθήσει την Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για την Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον στις 17 Μαΐου.

«Του εξήγησα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή ακριβώς που το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είναι ενωμένο», συνέχισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. «Εξήγησα επίσης τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τουρκικές προκλήσεις, οι υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος και τα ελληνικά νησιά», προσέθεσε.

I explained to him the challenges Greece faces in the Eastern Mediterranean, at the very moment when NATO should be united. I also explained the way in which Turkish provocations, overflights over Greek territory, and over Greek islands work.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 18, 2022