Δένδιας από Τίρανα: «Επιταχύνουμε» για να καταθέσουμε το συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Στην «ολοκλήρωση της διαδικασίας για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας στην Χάγη», αναφέρθηκε ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του, Όλτα Τζάσκα, σήμερα στα Τίρανα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία «μεγάλης σπουδαιότητας» όχι μόνο για τις δύο άμεσα εμπλεκόμενες χώρες αλλά και λόγω των μηνυμάτων που στέλνονται μέσω αυτής.

«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής είναι για εμάς μεγάλης σπουδαιότητας. Και οι δύο χώρες επιθυμούμε να λύνουμε τις διαφορές μας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, και ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας, της UNCLOS», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε υπογραμμίζοντας «ότι αυτό, πέρα από τη σημασία που έχει για εμάς τις δύο χώρες, στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς όλες τις χώρες: Ότι αυτός είναι ο σωστός, ο μοναδικός, ο ενδεδειγμένος τρόπος για να λύνουμε διαφορές».

«Συνεννοηθήκαμε πώς θα επιταχύνουμε για να ολοκληρώσουμε το τεχνικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε το συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», διευκρίνισε ο κ. Δένδιας.

Κατά τα λοιπά, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στον «νόμου περί εμπολέμου» η διατήρηση του οποίου αποτελεί έναν «αναχρονισμό» και θα «πρέπει να απαλειφθεί», όπως είπε, σημειώνοντας μάλιστα πως οι δύο πλευρές «πρέπει να εργαστούν ώστε οι εσωτερικές διαδικασίες για την κατάργησή του να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό».

#Tirana | FM @NikosDendias meets w/#Albania counterpart @xhacka_olta

Meeting agenda:

🔹strengthening 🇬🇷🇦🇱 relations in all areas

🔹preparations for next #SEECP Summit & #WesternBalkans #EU perspective

🔹dvpts in #EasternMediterranean & #Ukraine following Russian invasion pic.twitter.com/FLHUa6P7Ca

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 23, 2022