Mητσοτάκης σε Ερντογάν: Να δώσει απαντήσεις για τον χάρτη Μπαχτσελί

Να δώσει απάντηση για τον προκλητικό χάρτη που παρουσίασε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δείχνει το μισό Αιγαίο να ανήκει στην Τουρκία, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κοιτάξτε καλά αυτό τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλες τους έχουν “καταβροχθιστεί” από την Τουρκία. Πρόκειται για όνειρα εξτρεμιστών ή για την επίσημη θέση της Τουρκίας; Είναι μια ακόμη πρόκληση ή ο πραγματικός στόχος;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός σε tweet που είναι γραμμένο στα αγγλικά.

Στη συνέχεια, καλεί τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στις «τελευταίες φαιδρότητες» του κυβερνητικού του εταίρου.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner’s latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022