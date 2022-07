Το δεξί χέρι του Μπαχτσελί απαντά στον Μητσοτάκη – «Οι Τούρκοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των νησιών του Αιγαίου»

Με ανάρτησή του στο twitter, o αντιπροέδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και βουλευτής Κωνσταντινούπολης, Σεμίχ Γιαλτσίν, απαντάει στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον προκλητικό χάρτη.

Ο Γιαλτσίν υποστηρίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο χαρακτηρίζει «πιόνι του Γάλλου προέδρου Μακρόν», «πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του MHP, ο Έλληνας πρωθυπουργός «γνωρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου δόθηκαν ως δωρεά στην Ελλάδα από δυτικές χώρες, οπότε φοβάται κάθε φορά που το θέμα επανέρχεται στην τουρκική κοινή γνώμη».

Ο αντιπρόεδρος του MHP συνεχίζει, υποστηρίζοντας πως «το τουρκικό έθνος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των νησιών του Αιγαίου» και ότι αυτό το τουρκικό έθνος «υποστηρίζει» τον χάρτη που παρουσιάστηκε.

1-Miço of US President Biden, Pawn of French President Macron, Greek Prime Minister Miçotakis, was panicked when he saw the Aegean Islands map presented to MHP Leader Mr. Devlet Bahçeli, by the Ülkü Ocakları. https://t.co/x24PNTgn6a

— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 12, 2022