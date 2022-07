ΗΠΑ: Ο Μενέντεζ παραμένει αντίθετος στην πώληση των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία

Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την αντίθεσή του στην πώληση των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, όπως ο ίδιος δήλωσε στον δημοσιογράφο Άντριου Ντεσιντέριο του Politico.

More news from Menendez — he says he’s *not* going to drop his opposition to selling F-16s to Turkey.

Biden said at the NATO Summit that he supports selling the F-16s to Turkey.

But he can’t do it without approval from Menendez and Risch.

