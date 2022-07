Πτώση Αντόνοφ στην Καβάλα: Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για το αεροπορικό δυστύχημα

Βαθιά θλίψη για τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά στην Καβάλα, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των 8 μελών του πληρώματος από την Ουκρανία που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα.

Profoundly saddened by the news of the cargo plane crash in Northern #Greece, near #Kavala

We express our sincere condolences to the families of the 8 Ukrainian crew members who tragically lost their lives in the plane crash pic.twitter.com/oJRu35qKZL

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 17, 2022