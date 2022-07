Δένδιας: Όχι γερμανικά υποβρύχια στην Τουρκία – Μπέρμποκ: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Το ζήτημα των εξαγωγών γερμανικού πολεμικού υλικού και κυρίως υποβρυχίων στην Τουρκία έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

«Τα υποβρύχια αυτά κινδυνεύουν να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, υπέρ μιας χώρας που αν και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας» ανέφερε ο κ. Δένδιας κατά τις κοινές του δηλώσεις με τη κ. Μπέρμποκ. Υπενθύμισε, δε, ότι η Τουρκία παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και άλλων κρατών και κατέχει παράνομα έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε., ενώ διαμήνυσε ότι το παράδειγμα του αναθεωρητισμού στην Ουκρανία δεν μπορεί να πετύχει, καθώς επόμενο θύμα του μπορεί να είναι η Ελλάδα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει τα ίδια υποβρύχια, αλλά δεν απειλεί κανέναν γείτονά της και δεν είναι αναθεωρητική δύναμη.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας υπογράμμισε από την πλευρά της ότι είναι αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία των ελληνικών νησιών. «Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό έδαφος και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το αμφισβητήσει αυτό» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ίδιο θα πει και στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Επεσήμανε, δε, ότι οι συγκρούσεις μεταξύ εταίρων του ΝΑΤΟ πρέπει να επιλύονται με συζήτηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, λέγοντας ότι «εκτιμάμε την ανάληψη της ιστορικής ευθύνης. Όμως, θα θέλαμε αυτή η ανάληψη να είναι εις ολόκληρον. Για την ελληνική κυβέρνηση και πολύ περισσότερο για την ελληνική κοινωνία, το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτό». «Η ρύθμισή του είναι κυρίως ένα θέμα αρχής» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, με την κ. Μπέρμποκ να αναφέρει από την πλευρά της πως καταλαβαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θεωρεί λήξαν το συγκεκριμένο ζήτημα, σε αντίθεση με το Βερολίνο. Η ίδια στάθηκε πάντως στη σημασία της ειλικρινούς συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, αναφερόμενη στους γερμανικούς χειρισμούς κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παραδέχθηκε ότι «δεν τα κάναμε όλα σωστά». «Νομίζαμε ότι γνωρίζαμε καλύτερα τις απαντήσεις στα προβλήματά σας και νομίζω ότι ακούγαμε λιγότερο την άλλη πλευρά» σημείωσε, προσθέτοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση έμαθε πλέον περισσότερα και προτίθεται να επουλώσει στο μέλλον τα τραύματα.

