Μήνυμα ΥΠΕΞ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

Την «αταλάντευη αλληλεγγύη» της Ελλάδας προς την Ουκρανία εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, αλλά και τους έξι μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και το λαό της, καθώς και τη δέσμευσή της στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία όλων των κρατών», προσθέτει.

Today marks Ukraine’s #IndependenceDay & six months since 🇷🇺’s invasion of 🇺🇦

On this occasion, Greece reaffirms its steadfast solidarity with Ukraine & its people as well as its commitment to the sovereignty, territorial integrity & independence of all States#StandWithUkraine pic.twitter.com/wjSBcmxPmF

