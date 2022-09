Ερντογάν: Πώς οι απειλές έγιναν καθημερινότητα

Πίσω στις 9 Αυγούστου, το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» απέπλευσε από το λιμάνι της Μερσίνας βάζοντας πλώρη όχι για κάποιον μακρινό και διαφιλονικούμενο προορισμό αλλά για το σημείο «Γιορουκλέρ 1» εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, μόλις 55 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της νότιας Τουρκίας.

Από όλα τα σενάρια που είχε επεξεργαστεί η Αθήνα με το βλέμμα στραμμένο στο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», αυτό ήταν κατά κοινή ομολογία το πλέον συγκρατημένο, γεγονός που είχε τότε προκαλέσει συγκρατημένη «ανακούφιση» εκτός των τουρκικών συνόρων αλλά και εσωτερικές έριδες πίσω στην ίδια την – ούτως ή άλλως «εύφλεκτη» – τουρκική πολιτική σκηνή.

Εθνικιστικοί κύκλοι είχαν σπεύσει τότε να κατηγορήσουν τον Ερντογάν πως «υποχώρησε στις πιέσεις της Δύσης» στέλνοντας το τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο, το νέο-οθωμανικώς επονομαζόμενο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», «υπερβολικά κοντά» στις τουρκικές ακτές.

Εθνικιστικοί κύκλοι έχουν όμως, παράλληλα, κατηγορήσει τον Ερντογάν και για πολλά άλλα το τελευταίο διάστημα, με αιχμή κυρίως το προσφυγικό, αποκηρύσσοντας ως «αποτυχημένους» – ή ακόμη χειρότερα, ως «καταστροφικούς» – τους χειρισμούς του έναντι των Σύρων προσφύγων που ήρθαν «με τις ευλογίες του Ερντογάν» και που «πλέον πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους».

Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις σηματοδοτούν δυσκολίες για τον Τούρκο πρόεδρο και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στον δρόμο προς τις επόμενες διπλές (προεδρικές, βουλευτικές) τουρκικές εκλογές που είναι κανονικά προγραμματισμένες για την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2023 αλλά δεν αποκλείεται να διεξαχθούν και νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον Οζέρ Σεντζάρ της τουρκικής MetroPOLL, το AKP έχει υποχωρήσει πια κοντά στο 33% (από 42,56% που είχε λάβει στις προηγούμενες βουλευτικές του 2018) και το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί κοντά στο 7% (από 11,1%), ενώ στον αντίποδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβαίνουν: το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου από το 22,6% στο 23,2%, το επονομαζόμενο Καλό Κόμμα (İYİ) της Μεράλ Ακσενέρ από το 9,96% στο 13,7%, και το φιλοκουρδικό HDP από το 11,7% στο 13,4%…

If there were an election on Sunday, which party would you vote for?

Upon the complaint that the table we shared before was confused and incomprehensible, we share its shorter and easier-to-understand form. pic.twitter.com/EtxUs0MiNP

— Ozer Sencar (@ozersencar1) September 6, 2022