Τσαβούσογλου: Η Τουρκία θα συνεχίσει τις σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο – Είναι δικαίωμα και καθήκον μας

Η Άγκυρα θα συνεχίσει τις σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Είναι δικαίωμα και καθήκον μας» πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

#URGENT Türkiye vows to continue carrying out its seismic exploration activities in Eastern Mediterranean, ‘it is our right and duty,’ says foreign minister

