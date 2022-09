Τουρκικό διάβημα για την παρουσία τεθωρακισμένων στα νησιά

Διάβημα προς τον Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα επέδωσαν οι τουρκικές Αρχές διαμαρτυρόμενες για την παρουσία τεθωρακισμένων στα νησιά της Λέσβου και της Χίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρέσβης κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, η Άγκυρα ζητά με το αίτημά της από την Ελλάδα να βάλει τέλος στις «παραβιάσεις στα νησιά και να αποκαταστήσει το μη στρατιωτικό καθεστώς σε αυτά».

Ανάλογη διαμαρτυρία επέδωσαν οι τουρκικές Αρχές και στην πρεσβεία των ΗΠΑ καθώς τα οχήματα αυτά παρέχονται από τους Αμερικανούς.

#BREAKING Türkiye protests unlawful deployment of armored vehicles on Aegean islands of Midilli, Sisam pic.twitter.com/IJsgO7Tu7z

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 26, 2022