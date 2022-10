Νέες απειλές Ερντογάν: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί

Επιμένει στην εμπρηστική ρητορική κατά της Ελλάδας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για βραβεία ανάγνωσης Κορανίου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ζητάει βοήθεια από τις ΗΠΑ. Ζητάει βοήθεια εναντίον ποιου; Εναντίον της Τουρκίας. Οτιδήποτε και να κάνεις, εμείς θα κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε».

Σημείωσε επίσης, πως όταν κάποιος μιλά για την Τουρκία, η εικόνα που του έρχεται στο μυαλό είναι: «Μια χώρα χώρα που ξεχωρίζει για την οικονομία, για την άμυνα, για τις στρατιωτικές της ικανότητες, καθώς για τη στάση της απέναντι σε ανθρωπιστικές κρίσεις».

