Σχοινάς: H εποχή της αφέλειας της Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας έχει τελειώσει

«H εποχή της αφέλειας και της αθωότητας της Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας έχει τελειώσει» τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Ο κ. Σχοινάς εξέφρασε την ικανοποίησή του «που αυτή η αφύπνιση της Ε.Ε. συνέβη πριν από τον πόλεμο».

“For the first time now, at the EU level, we have a robust set of rules that allow us to align protection against digital and physical threats, at the same level of intensity and protection” @MargSchinas answers to MEPs on protection of the EU’s critical infrastructure pic.twitter.com/Edf8OgQBlr

— European Parliament Audiovisual Service (@europarlAV) October 18, 2022